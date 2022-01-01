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Буддийский блок энергетических частот
 
Магический блок Энергетических частот
 
Магистровский блок энергетических частот
 
Блок эгрегоров зороастризма
 
Огненный цветок
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Властелин Энергии Космоса. Интервью с Владимиром Александровичем Петровым. Журнал "Аэропорт" №4, 2001 и газета "Тайная Власть" №16, 2001.

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